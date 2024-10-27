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Авангард — Металлург Мг. Прямая трансляция
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15:15 Мск
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Авангард — Металлург, результат матча 27 октября 2024, счет 3:2 ОТ, КХЛ 2024-2025

«Металлург» уступил «Авангарду» в овертайме матча КХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались магнитогорский «Металлург» и омский «Авангард». Команды играли на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в Омске. «Авангард» одержал победу со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0) в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Канцеров – 03:43 (5x5)     1:1 Буше (Чистяков, Вей) – 18:54 (5x5)     1:2 Юров (Паливко, Михайлис) – 24:07 (5x5)     2:2 Чистяков (Вей, Буше) – 32:39 (5x4)     3:2 Вей (Игумнов, Коледов) – 62:21 (4x3)    

Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

В составе «Металлурга» заброшенными шайбами отметились Роман Канцеров и Данила Юров. За «Авангард» забили Рид Буше, Семён Чистяков и Линден Вей.

«Металлург» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 21 очко за 21 матч. «Авангард» располагается на 10-й строчке, заработав 15 очков после 19 игр.

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