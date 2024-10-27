«Металлург» уступил «Авангарду» в овертайме матча КХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались магнитогорский «Металлург» и омский «Авангард». Команды играли на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в Омске. «Авангард» одержал победу со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0) в овертайме.

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В составе «Металлурга» заброшенными шайбами отметились Роман Канцеров и Данила Юров. За «Авангард» забили Рид Буше, Семён Чистяков и Линден Вей.

«Металлург» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 21 очко за 21 матч. «Авангард» располагается на 10-й строчке, заработав 15 очков после 19 игр.