«Витязь» одержал волевую победу в матче с «Торпедо» в Нижнем Новгороде

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались «Торпедо» и «Витязь». Команды играли на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. «Витязь» одержал победу со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).

Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

В составе «Торпедо» заброшенной шайбой отметился Никита Артамонов. За «Витязь» забили Дмитрий Бучельников и Станислав Яровой.

«Торпедо» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 23 очка за 20 матчей. «Витязь» располагается на девятой строчке, заработав 20 очков после 20-ти игр.