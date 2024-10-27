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Торпедо — Витязь, результат матча 27 октября 2024, счет 1:2, КХЛ 2024-2025

«Витязь» одержал волевую победу в матче с «Торпедо» в Нижнем Новгороде
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались «Торпедо» и «Витязь». Команды играли на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. «Витязь» одержал победу со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Витязь
Московская область
1:0 Артамонов (Летунов, Фирстов) – 00:35 (5x5)     1:1 Бучельников (Чехович, Стюарт) – 36:32 (5x5)     1:2 Яровой (Калинин, Чивилёв) – 54:49 (5x5)    

Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

В составе «Торпедо» заброшенной шайбой отметился Никита Артамонов. За «Витязь» забили Дмитрий Бучельников и Станислав Яровой.

«Торпедо» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 23 очка за 20 матчей. «Витязь» располагается на девятой строчке, заработав 20 очков после 20-ти игр.

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