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«Уверенный взгляд был». Разин — о Михайлисе, не забившем буллит в овертайме с «Авангардом»

«Уверенный взгляд был». Разин — о Михайлисе, не забившем буллит в овертайме с «Авангардом»
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Андрей Разин, главный тренер «Металлурга», оценил игру Никиты Михайлиса в матче с «Авангардом». Магнитогорцы уступили омичам со счётом 2:3 в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Канцеров – 03:43 (5x5)     1:1 Буше (Чистяков, Вей) – 18:54 (5x5)     1:2 Юров (Паливко, Михайлис) – 24:07 (5x5)     2:2 Чистяков (Вей, Буше) – 32:39 (5x4)     3:2 Вей (Игумнов, Коледов) – 62:21 (4x3)    

Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

«Два гола за игру – это мало. Моменты были, не сказать, что мы плохо бросали. Но Хомченко молодец, переиграл нас. В овертайме, когда назначили буллит, Михайлис встал, посмотрел, уверенный взгляд был. Поэтому выбор на него пал», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Металлург» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 21 очко за 21 матч. «Авангард» располагается на 10-й строчке, заработав 15 очков после 19 игр.

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