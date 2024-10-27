«Уверенный взгляд был». Разин — о Михайлисе, не забившем буллит в овертайме с «Авангардом»

Андрей Разин, главный тренер «Металлурга», оценил игру Никиты Михайлиса в матче с «Авангардом». Магнитогорцы уступили омичам со счётом 2:3 в овертайме.

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«Два гола за игру – это мало. Моменты были, не сказать, что мы плохо бросали. Но Хомченко молодец, переиграл нас. В овертайме, когда назначили буллит, Михайлис встал, посмотрел, уверенный взгляд был. Поэтому выбор на него пал», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Металлург» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 21 очко за 21 матч. «Авангард» располагается на 10-й строчке, заработав 15 очков после 19 игр.