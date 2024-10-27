«Уверенный взгляд был». Разин — о Михайлисе, не забившем буллит в овертайме с «Авангардом»
Поделиться
Андрей Разин, главный тренер «Металлурга», оценил игру Никиты Михайлиса в матче с «Авангардом». Магнитогорцы уступили омичам со счётом 2:3 в овертайме.
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Канцеров – 03:43 (5x5) 1:1 Буше (Чистяков, Вей) – 18:54 (5x5) 1:2 Юров (Паливко, Михайлис) – 24:07 (5x5) 2:2 Чистяков (Вей, Буше) – 32:39 (5x4) 3:2 Вей (Игумнов, Коледов) – 62:21 (4x3)
Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.
«Два гола за игру – это мало. Моменты были, не сказать, что мы плохо бросали. Но Хомченко молодец, переиграл нас. В овертайме, когда назначили буллит, Михайлис встал, посмотрел, уверенный взгляд был. Поэтому выбор на него пал», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
«Металлург» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 21 очко за 21 матч. «Авангард» располагается на 10-й строчке, заработав 15 очков после 19 игр.
Комментарии
- 27 октября 2024
-
18:29
-
18:14
-
18:03
-
17:55
-
17:51
-
17:46
-
17:31
-
16:53
-
16:27
-
15:50
-
15:20
-
15:03
-
14:25
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:33
-
12:30
-
12:05
-
11:50
-
11:30
-
11:10
-
10:50
-
10:43
-
10:35
-
10:27
-
10:13
-
09:32
-
09:02
-
08:35
-
08:15
-
08:12
-
07:50
-
07:42
-
06:55