Главный тренер «Металлурга» Разин: очень недовольны тем, что сделал Гераськин в овертайме

Андрей Разин, главный тренер «Металлурга», негативно высказался об игре Игоря Гераськина. Сегодня, 27 октября, команда под руководством Разина уступила «Авангарду» в овертайме — 2:3.

«Канцеров, конечно, не на сто процентов в кондициях, но он на льду себя уверенно чувствует, идёт в стыки. Кондиции Канцерова, на мой взгляд, сейчас даже лучше кондиций того же Юрова. Посмотрим, как дальше будет. Насколько доволен Гераськиным? Посмотрите повтор овертайма. Мы очень недовольны тем, что сделал Гераськин», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Металлург» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 21 очко за 21 матч. «Авангард» располагается на 10-й строчке, заработав 15 очков после 19 игр.