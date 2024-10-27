Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Авангард — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Металлурга» Разин: очень недовольны тем, что сделал Гераськин в овертайме

Главный тренер «Металлурга» Разин: очень недовольны тем, что сделал Гераськин в овертайме
Аудио-версия:
Комментарии

Андрей Разин, главный тренер «Металлурга», негативно высказался об игре Игоря Гераськина. Сегодня, 27 октября, команда под руководством Разина уступила «Авангарду» в овертайме — 2:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Канцеров – 03:43 (5x5)     1:1 Буше (Чистяков, Вей) – 18:54 (5x5)     1:2 Юров (Паливко, Михайлис) – 24:07 (5x5)     2:2 Чистяков (Вей, Буше) – 32:39 (5x4)     3:2 Вей (Игумнов, Коледов) – 62:21 (4x3)    

«Канцеров, конечно, не на сто процентов в кондициях, но он на льду себя уверенно чувствует, идёт в стыки. Кондиции Канцерова, на мой взгляд, сейчас даже лучше кондиций того же Юрова. Посмотрим, как дальше будет. Насколько доволен Гераськиным? Посмотрите повтор овертайма. Мы очень недовольны тем, что сделал Гераськин», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Металлург» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 21 очко за 21 матч. «Авангард» располагается на 10-й строчке, заработав 15 очков после 19 игр.

Материалы по теме
Видео
«Уверенный взгляд был». Разин — о Михайлисе, не забившем буллит в овертайме с «Авангардом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android