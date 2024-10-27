Разин: против «Металлурга» соперники регулярно блокируют 20+ бросков. Конечно, нам тяжело

Андрей Разин, главный тренер «Металлурга», заявил, что на его команду настраиваются как на чемпионов. Сегодня, 27 октября, магнитогорцы уступили «Авангарду» — 2:3 ОТ.

«Да, действительно, на нас настраиваются как на чемпиона. Даже если взять статистику игр, то можно увидеть, что против нас соперники регулярно блокируют 20+ бросков, а тот же «Ак Барс», имея много звёздных ребят, вообще 31 бросок заблокировал. Это говорит о настрое соперников на нас. Конечно, нам тяжело, но на то она и ноша. Было весело, когда прошлый сезон закончился, сейчас наступила рутина. Я сразу говорил, что этот сезон будет намного сложнее, чем предыдущий», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.