Разин: против «Металлурга» соперники регулярно блокируют 20+ бросков. Конечно, нам тяжело
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Андрей Разин, главный тренер «Металлурга», заявил, что на его команду настраиваются как на чемпионов. Сегодня, 27 октября, магнитогорцы уступили «Авангарду» — 2:3 ОТ.
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Канцеров – 03:43 (5x5) 1:1 Буше (Чистяков, Вей) – 18:54 (5x5) 1:2 Юров (Паливко, Михайлис) – 24:07 (5x5) 2:2 Чистяков (Вей, Буше) – 32:39 (5x4) 3:2 Вей (Игумнов, Коледов) – 62:21 (4x3)
«Да, действительно, на нас настраиваются как на чемпиона. Даже если взять статистику игр, то можно увидеть, что против нас соперники регулярно блокируют 20+ бросков, а тот же «Ак Барс», имея много звёздных ребят, вообще 31 бросок заблокировал. Это говорит о настрое соперников на нас. Конечно, нам тяжело, но на то она и ноша. Было весело, когда прошлый сезон закончился, сейчас наступила рутина. Я сразу говорил, что этот сезон будет намного сложнее, чем предыдущий», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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