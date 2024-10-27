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Авангард — Металлург Мг. Прямая трансляция
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«Получилось дожать «Металлург». Звягин прокомментировал победу «Авангарда» в овертайме

«Получилось дожать «Металлург». Звягин прокомментировал победу «Авангарда» в овертайме
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Сергей Звягин, главный тренер «Авангарда», оценил победный матч с «Металлургом», где омичи обыграли соперников в овертайме — 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Канцеров – 03:43 (5x5)     1:1 Буше (Чистяков, Вей) – 18:54 (5x5)     1:2 Юров (Паливко, Михайлис) – 24:07 (5x5)     2:2 Чистяков (Вей, Буше) – 32:39 (5x4)     3:2 Вей (Игумнов, Коледов) – 62:21 (4x3)    

«Хорошая игра, очень интересная для болельщиков, много команды времени провели в атаке, очень остро действовали. Здорово, что получилось у нас дожать соперника. Они получше начали в первом периоде, но постепенно перехватили мы инициативу, выстояли в меньшинстве, что придало импульс. Рад за ребят, что их труды в этот раз привели к положительному результату.

Мы стараемся вылечить эту «хроническую болячку», что очень часто пропускаем первыми. Пока в большинстве игр не находим противоядие, сегодня соперник реализовал свой момент вначале, хотя у нас до этого была пара моментов. Понятно, что акцентируем на этом внимание, здесь ещё вопрос в психологии, в том давлении, которое ребята испытывают. Как ни стараются, но зажаты вначале, что проявляется особенно против тех команд, которые на ходу», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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