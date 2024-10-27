«Получилось дожать «Металлург». Звягин прокомментировал победу «Авангарда» в овертайме

Сергей Звягин, главный тренер «Авангарда», оценил победный матч с «Металлургом», где омичи обыграли соперников в овертайме — 3:2.

«Хорошая игра, очень интересная для болельщиков, много команды времени провели в атаке, очень остро действовали. Здорово, что получилось у нас дожать соперника. Они получше начали в первом периоде, но постепенно перехватили мы инициативу, выстояли в меньшинстве, что придало импульс. Рад за ребят, что их труды в этот раз привели к положительному результату.

Мы стараемся вылечить эту «хроническую болячку», что очень часто пропускаем первыми. Пока в большинстве игр не находим противоядие, сегодня соперник реализовал свой момент вначале, хотя у нас до этого была пара моментов. Понятно, что акцентируем на этом внимание, здесь ещё вопрос в психологии, в том давлении, которое ребята испытывают. Как ни стараются, но зажаты вначале, что проявляется особенно против тех команд, которые на ходу», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.