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Звягин — о 35-летнем новичке «Авангарда» Гранте: здесь не по паспорту. Он полностью здоров

Звягин — о 35-летнем новичке «Авангарда» Гранте: здесь не по паспорту. Он полностью здоров
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Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин оценил подписание клубом контракта с 35-летним канадским защитником Алексом Грантом. В прошлом сезоне, выступая за «Барыс», он пропустил большую часть регулярного чемпионата из-за травмы.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Канцеров – 03:43 (5x5)     1:1 Буше (Чистяков, Вей) – 18:54 (5x5)     1:2 Юров (Паливко, Михайлис) – 24:07 (5x5)     2:2 Чистяков (Вей, Буше) – 32:39 (5x4)     3:2 Вей (Игумнов, Коледов) – 62:21 (4x3)    

«Прохоркин и Грант – наши новые подписания. Николая наши болельщики прекрасно знают, он готовится к следующим матчам. Алекс – это усиление нашей защитной линии. Он зарекомендовал себя в этой лиге как защитник высочайшего уровня, во время игры за «Йокерит» он мне казался одним из топов всей КХЛ. Когда в «Барысе» пошли изменения, мы начали смотреть в его сторону сразу.

Конечно, когда мы заговорили о Гранте, наш менеджмент очень много информации собирал по нему. И с ним разговаривали, и с медиками «Барыса». О нём только положительные отзывы как о человеке, как о профессионале, где бы он ни играл. Сейчас он полностью здоров, а от травм никто не застрахован. Возраст? Здесь не по паспорту. С его катанием, броском, игровым мышлением он должен нам помочь. Сейчас ему нужно сделать рабочую визу, завтра начнётся этот процесс. Скорее всего, к матчу с «Ладой» не успеем», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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