Звягин — о 35-летнем новичке «Авангарда» Гранте: здесь не по паспорту. Он полностью здоров

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин оценил подписание клубом контракта с 35-летним канадским защитником Алексом Грантом. В прошлом сезоне, выступая за «Барыс», он пропустил большую часть регулярного чемпионата из-за травмы.

«Прохоркин и Грант – наши новые подписания. Николая наши болельщики прекрасно знают, он готовится к следующим матчам. Алекс – это усиление нашей защитной линии. Он зарекомендовал себя в этой лиге как защитник высочайшего уровня, во время игры за «Йокерит» он мне казался одним из топов всей КХЛ. Когда в «Барысе» пошли изменения, мы начали смотреть в его сторону сразу.

Конечно, когда мы заговорили о Гранте, наш менеджмент очень много информации собирал по нему. И с ним разговаривали, и с медиками «Барыса». О нём только положительные отзывы как о человеке, как о профессионале, где бы он ни играл. Сейчас он полностью здоров, а от травм никто не застрахован. Возраст? Здесь не по паспорту. С его катанием, броском, игровым мышлением он должен нам помочь. Сейчас ему нужно сделать рабочую визу, завтра начнётся этот процесс. Скорее всего, к матчу с «Ладой» не успеем», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.