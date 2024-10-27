Ассистентский дубль Каюмова помог «Локомотиву» обыграть минское «Динамо»
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались ярославский «Локомотив» и минское «Динамо». Команды играли на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. «Локомотив» одержал победу со счётом 3:2 (2:1, 1:1, 0:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 А. Радулов (Гернат, Никулин) – 11:43 (5x4) 2:0 Сурин (Каюмов, Береглазов) – 15:46 (5x5) 3:0 Сергеев (Берёзкин, Каюмов) – 20:16 (5x5) 3:1 Пинчук (Лайл, Волков) – 36:08 (5x4) 3:2 Мелош (Тирни, Энас) – 58:24 (6x5)
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