Ассистентский дубль Каюмова помог «Локомотиву» обыграть минское «Динамо»

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались ярославский «Локомотив» и минское «Динамо». Команды играли на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. «Локомотив» одержал победу со счётом 3:2 (2:1, 1:1, 0:1).