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«Парень не из слабаков». Звягин оценил подписание «Авангардом» Николая Прохоркина

«Парень не из слабаков». Звягин оценил подписание «Авангардом» Николая Прохоркина
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Сергей Звягин, главный тренер «Авангарда», объяснил, насколько замотивирован Николай Прохоркин, чтобы играть в омской команде. Сегодня, 27 октября, команда из Омска обыграла действующего чемпиона «Металлург» в овертайме — 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Канцеров – 03:43 (5x5)     1:1 Буше (Чистяков, Вей) – 18:54 (5x5)     1:2 Юров (Паливко, Михайлис) – 24:07 (5x5)     2:2 Чистяков (Вей, Буше) – 32:39 (5x4)     3:2 Вей (Игумнов, Коледов) – 62:21 (4x3)    

«Мотивация Прохоркина заключается в том, что он очень хотел быть в команде. Мы знаем его характер, это парень не из слабаков. Его физическая готовность, конечно, неидеальная, но он готовился индивидуально, знал, что рано или поздно будет востребован. Надеюсь, что увидим его в ближайших играх», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Металлург» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 21 очко за 21 матч. «Авангард» располагается на 10-й строчке, заработав 15 очков после 19 игр.

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