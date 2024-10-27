«Парень не из слабаков». Звягин оценил подписание «Авангардом» Николая Прохоркина

Сергей Звягин, главный тренер «Авангарда», объяснил, насколько замотивирован Николай Прохоркин, чтобы играть в омской команде. Сегодня, 27 октября, команда из Омска обыграла действующего чемпиона «Металлург» в овертайме — 3:2.
«Мотивация Прохоркина заключается в том, что он очень хотел быть в команде. Мы знаем его характер, это парень не из слабаков. Его физическая готовность, конечно, неидеальная, но он готовился индивидуально, знал, что рано или поздно будет востребован. Надеюсь, что увидим его в ближайших играх», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
«Металлург» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 21 очко за 21 матч. «Авангард» располагается на 10-й строчке, заработав 15 очков после 19 игр.
- 27 октября 2024
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