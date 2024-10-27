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«Он был просто нереален, великолепен». Герой овертайма в Омске — о вратаре «Авангарда»

«Он был просто нереален, великолепен». Герой овертайма в Омске — о вратаре «Авангарда»
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Линден Вей, нападающий «Авангарда», сказал добрые слова о Павле Хомченко, сыгравшем в воротах в матче с «Металлургом». Сегодня, 27 октября, команде из Омска удалось обыграть соперников в овертайме (3:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Канцеров – 03:43 (5x5)     1:1 Буше (Чистяков, Вей) – 18:54 (5x5)     1:2 Юров (Паливко, Михайлис) – 24:07 (5x5)     2:2 Чистяков (Вей, Буше) – 32:39 (5x4)     3:2 Вей (Игумнов, Коледов) – 62:21 (4x3)    

«Хороший матч получился, играли с сильным соперником. Работали всю встречу, не отходили от плана, и здорово, что домашняя победа на нашем счету. Сегодня мы хорошо постарались в плане количества бросков, в прошлых матчах бывало, что мы теряли концентрацию буквально на минуту и соперник этим пользовался. Сегодня концентрация была в порядке всю игру, это действительно здорово.
В овертайме был блестящий сейв в исполнении Хомченко, и невозможно выиграть матч, если твой вратарь не является лучшим игроком команды. Сегодня он был просто нереален, великолепен, и здорово, что после его спасения нам удалось забросить», — сказал Вей в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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