«Он был просто нереален, великолепен». Герой овертайма в Омске — о вратаре «Авангарда»

Линден Вей, нападающий «Авангарда», сказал добрые слова о Павле Хомченко, сыгравшем в воротах в матче с «Металлургом». Сегодня, 27 октября, команде из Омска удалось обыграть соперников в овертайме (3:2).
«Хороший матч получился, играли с сильным соперником. Работали всю встречу, не отходили от плана, и здорово, что домашняя победа на нашем счету. Сегодня мы хорошо постарались в плане количества бросков, в прошлых матчах бывало, что мы теряли концентрацию буквально на минуту и соперник этим пользовался. Сегодня концентрация была в порядке всю игру, это действительно здорово.
В овертайме был блестящий сейв в исполнении Хомченко, и невозможно выиграть матч, если твой вратарь не является лучшим игроком команды. Сегодня он был просто нереален, великолепен, и здорово, что после его спасения нам удалось забросить», — сказал Вей в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
- 27 октября 2024
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