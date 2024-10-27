«Северсталь» продлила неудачную серию «Амура» до шести матчей, одержав сухую победу
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались череповецкая «Северсталь» и хабаровский «Амур». Команды играли в «Ледовом дворце» в Череповце. «Северсталь» одержала победу со счётом 3:0 (1:0, 2:0, 0:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 0
Амур
Хабаровск
1:0 Аймурзин (Ильин) – 06:40 (5x5) 2:0 Пьянов (Абросимов, Коростелёв) – 28:20 (5x5) 3:0 Коростелёв (Иванцов, Чуркин) – 31:50 (5x5)
В составе «Северстали» заброшенными шайбами отметились Данил Аймурзин, Эмиль Пьянов и Никита Коростелёв.
«Амур» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 12 очков за 20 матчей. «Северсталь» располагается на пятой строчке Запада, заработав 24 очка после 19 игр.
Для хабаровского «Амура» это уже шестое поражение подряд в КХЛ.
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