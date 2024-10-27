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Ак Барс — Адмирал, результата матча 27 октября 2024, счет 4:2, КХЛ 2024-2025

«Ак Барс» обыграл «Адмирал» во втором матче КХЛ подряд
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались казанский «Ак Барс» и «Адмирал». Команды играли на стадионе «Татнефть-Арене» в Казани. «Ак Барс» одержал победу со счётом 4:2 (0:0, 2:0, 2:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 Кошелев (Терехов) – 27:45 (5x5)     2:0 Лямкин (Семёнов) – 28:28 (5x5)     3:0 Яшкин (Семёнов, Барабанов) – 40:23 (5x5)     4:0 Кошелев (Яруллин, Коршков) – 43:09 (5x5)     4:1 Родевальд (Шулак) – 46:21 (5x4)     4:2 Шевченко (Основин) – 52:27 (5x5)    

В составе «Адмирала» заброшенными шайбами отметились Джек Родевальд и Александр Шевченко. За «Ак Барс» забили Семён Кошелев, оформивший дубль, Никита Лямкин и Дмитрий Яшкин.

«Ак Барс» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 22 очка за 17 матчей. «Адмирал» располагается там же на восьмой строчке, заработав 19 очков после 19 игр.

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