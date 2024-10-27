«Амур» проиграл три гостевых матча подряд с общим счётом 0:15

Хабаровский «Амур» всухую проиграл подряд три матча на выезде с общим счётом 0:15.

В домашней серии, которая длилась с 13 по 19 октября, «Амур» одержал победу только один раз, обыграв «Ладу» со счётом 2:0.

Сейчас шестиматчевая серия поражений команды включает в себя три проигранные встречи в гостях и столько же проигранных матчей дома.

В серии гостевых игр хабаровская команда не смогла одолеть ЦСКА (0:7), ярославский «Локомотив» (0:5) и череповецкую «Северсталь» (0:3).

Сейчас команда занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Амур» набрал 12 очков за 20 матчей.

В следующий раз хабаровчане встретятся с московским «Динамо» 29 октября, начало матча в 19:30 мск.