«Амур» проиграл три гостевых матча подряд с общим счётом 0:15
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Хабаровский «Амур» всухую проиграл подряд три матча на выезде с общим счётом 0:15.
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 0
Амур
Хабаровск
1:0 Аймурзин (Ильин) – 06:40 (5x5) 2:0 Пьянов (Абросимов, Коростелёв) – 28:20 (5x5) 3:0 Коростелёв (Иванцов, Чуркин) – 31:50 (5x5)
В домашней серии, которая длилась с 13 по 19 октября, «Амур» одержал победу только один раз, обыграв «Ладу» со счётом 2:0.
Сейчас шестиматчевая серия поражений команды включает в себя три проигранные встречи в гостях и столько же проигранных матчей дома.
В серии гостевых игр хабаровская команда не смогла одолеть ЦСКА (0:7), ярославский «Локомотив» (0:5) и череповецкую «Северсталь» (0:3).
Сейчас команда занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Амур» набрал 12 очков за 20 матчей.
В следующий раз хабаровчане встретятся с московским «Динамо» 29 октября, начало матча в 19:30 мск.
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