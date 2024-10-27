«Это очень плохо». 19-летний Бедард — о провальном старте «Чикаго» в новом сезоне НХЛ

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард расстроен после очередного проигрыша команды на старте сезона НХЛ. 26 октября «Чикаго» уступил «Далласу» со счётом 2:4.

«Мы не будем просто рады, что остались в игре. Мы все игроки НХЛ, это не наша цель. Это расстраивает. Мы проиграли в семи матчах и выиграли в двух? Это очень плохо. Проигрывать невесело, так что нам, очевидно, нужно разобраться», — приводит слова Бедарда Sportskeeda.

Отметим, что 19-летний хоккеист отметился одной заброшенной шайбой в ворота «Далласа». В девяти матчах Бедард заработал девять (3+6) очков, это его второй сезон в НХЛ.