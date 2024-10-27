«Это очень плохо». 19-летний Бедард — о провальном старте «Чикаго» в новом сезоне НХЛ
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Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард расстроен после очередного проигрыша команды на старте сезона НХЛ. 26 октября «Чикаго» уступил «Далласу» со счётом 2:4.
НХЛ — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Дадонов (Линделль) – 09:17 2:0 Бенн (Хейсканен, Харли) – 34:42 3:0 Дюшейн – 48:50 (pp) 3:1 Донато (Смит) – 49:34 3:2 Бедард (Марун, Аллан) – 54:15 4:2 Дюшейн (Сегин) – 59:42
«Мы не будем просто рады, что остались в игре. Мы все игроки НХЛ, это не наша цель. Это расстраивает. Мы проиграли в семи матчах и выиграли в двух? Это очень плохо. Проигрывать невесело, так что нам, очевидно, нужно разобраться», — приводит слова Бедарда Sportskeeda.
Отметим, что 19-летний хоккеист отметился одной заброшенной шайбой в ворота «Далласа». В девяти матчах Бедард заработал девять (3+6) очков, это его второй сезон в НХЛ.
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