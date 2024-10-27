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«Это очень плохо». 19-летний Бедард — о провальном старте «Чикаго» в новом сезоне НХЛ

«Это очень плохо». 19-летний Бедард — о провальном старте «Чикаго» в новом сезоне НХЛ
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Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард расстроен после очередного проигрыша команды на старте сезона НХЛ. 26 октября «Чикаго» уступил «Далласу» со счётом 2:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Дадонов (Линделль) – 09:17     2:0 Бенн (Хейсканен, Харли) – 34:42     3:0 Дюшейн – 48:50 (pp)     3:1 Донато (Смит) – 49:34     3:2 Бедард (Марун, Аллан) – 54:15     4:2 Дюшейн (Сегин) – 59:42    

«Мы не будем просто рады, что остались в игре. Мы все игроки НХЛ, это не наша цель. Это расстраивает. Мы проиграли в семи матчах и выиграли в двух? Это очень плохо. Проигрывать невесело, так что нам, очевидно, нужно разобраться», — приводит слова Бедарда Sportskeeda.

Отметим, что 19-летний хоккеист отметился одной заброшенной шайбой в ворота «Далласа». В девяти матчах Бедард заработал девять (3+6) очков, это его второй сезон в НХЛ.

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