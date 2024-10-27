Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин оценил две подряд победы над «Адмиралом»
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил два победных матча с «Адмиралом», речь он начал на татарском языке. Сегодня, 27 октября, казанская команда обыграла владивостокских хоккеистов — 4:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 Кошелев (Терехов) – 27:45 (5x5) 2:0 Лямкин (Семёнов) – 28:28 (5x5) 3:0 Яшкин (Семёнов, Барабанов) – 40:23 (5x5) 4:0 Кошелев (Яруллин, Коршков) – 43:09 (5x5) 4:1 Родевальд (Шулак) – 46:21 (5x4) 4:2 Шевченко (Основин) – 52:27 (5x5)
«Хәерле кич, ике яхңы уены (Добрый вечер, две хорошие игры. — Прим.«Чемпионата»). Мы хорошо подготовились, с первых смен играли активно, с бросками, шли на ворота и создавали моменты. Понимали, что голы придут, если будем продолжать в том же ключе, так и получилось. Ребята понимали, что на каждом матче аншлаг, и потому отдаются в каждом эпизоде. Но, наверное, после четвёртого гола чуть потеряли концентрацию. Болельщикам большое спасибо за поддержку», — приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса».
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