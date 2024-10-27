Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин оценил две подряд победы над «Адмиралом»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил два победных матча с «Адмиралом», речь он начал на татарском языке. Сегодня, 27 октября, казанская команда обыграла владивостокских хоккеистов — 4:2.

«Хәерле кич, ике яхңы уены (Добрый вечер, две хорошие игры. — Прим.«Чемпионата»). Мы хорошо подготовились, с первых смен играли активно, с бросками, шли на ворота и создавали моменты. Понимали, что голы придут, если будем продолжать в том же ключе, так и получилось. Ребята понимали, что на каждом матче аншлаг, и потому отдаются в каждом эпизоде. Но, наверное, после четвёртого гола чуть потеряли концентрацию. Болельщикам большое спасибо за поддержку», — приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса».