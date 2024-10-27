Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин ответил, когда Ник Петан вернётся в состав

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал, как себя чувствует нападающий команды Ник Петан. Сегодня, 27 октября, казанцы обыграли «Адмирал» со счётом 4:2.

– Когда Ник Петан вернётся в строй?

– Пока сложно сказать. Ориентируемся на то, что говорили раньше. Он потихоньку начал ходить в зал. Конечно, ждём его, но в сезоне разные могут быть ситуации, и мы должны быть к ним готовы. Задача тренерского штаба – готовить команду на положительный результат в любых ситуациях,-- приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса»

Петан получил травму в проигранном матче с «Трактором» (1:3). Защитник «Ак Барса» Даниил Журавлёв сделал наброс на пятак, после чего шайба неудачно попала в левую руку Петана.