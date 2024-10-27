Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин ответил, когда Ник Петан вернётся в состав
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал, как себя чувствует нападающий команды Ник Петан. Сегодня, 27 октября, казанцы обыграли «Адмирал» со счётом 4:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 Кошелев (Терехов) – 27:45 (5x5) 2:0 Лямкин (Семёнов) – 28:28 (5x5) 3:0 Яшкин (Семёнов, Барабанов) – 40:23 (5x5) 4:0 Кошелев (Яруллин, Коршков) – 43:09 (5x5) 4:1 Родевальд (Шулак) – 46:21 (5x4) 4:2 Шевченко (Основин) – 52:27 (5x5)
– Когда Ник Петан вернётся в строй?
– Пока сложно сказать. Ориентируемся на то, что говорили раньше. Он потихоньку начал ходить в зал. Конечно, ждём его, но в сезоне разные могут быть ситуации, и мы должны быть к ним готовы. Задача тренерского штаба – готовить команду на положительный результат в любых ситуациях,-- приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса»
Петан получил травму в проигранном матче с «Трактором» (1:3). Защитник «Ак Барса» Даниил Журавлёв сделал наброс на пятак, после чего шайба неудачно попала в левую руку Петана.
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