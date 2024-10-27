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«В элементарных ситуациях допускаем ошибки». Тамбиев — о двух поражениях от «Ак Барса»

«В элементарных ситуациях допускаем ошибки». Тамбиев — о двух поражениях от «Ак Барса»
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал два подряд поражения от «Ак Барса». 27 октября владивостокская команда проиграла казанцам со счётом 2:4, а ранее — 0:2

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 Кошелев (Терехов) – 27:45 (5x5)     2:0 Лямкин (Семёнов) – 28:28 (5x5)     3:0 Яшкин (Семёнов, Барабанов) – 40:23 (5x5)     4:0 Кошелев (Яруллин, Коршков) – 43:09 (5x5)     4:1 Родевальд (Шулак) – 46:21 (5x4)     4:2 Шевченко (Основин) – 52:27 (5x5)    

— Играли отрезками. Выдавали хорошие отрезки с правильными действиями, затем ошибались там, где не должны были ошибаться. За ошибки соперник нас и наказал. В концовке забили два гола, создали интригу, но для побед над такими командами нужно все 60 минут показывать целостный хоккей, а не дарить подарки в виде ошибок.

– «Адмирал» пропускал голы сериями с небольшими промежутками по времени. Команда не успевала перестраиваться?
– Выходит следующая смена и повторяет ошибки предыдущей. В третьем голе два игрока проехали мимо шайбы. Это элементарные вещи. Потеря концентрации или координации, не знаю. Сложно комментировать такие вещи.

– Чем можете объяснить эти ошибки?
– Не исключено, что это следствие усталости. Потеря координации возникает на фоне усталости. В элементарных ситуациях допускаем ошибки, они больно бьют по команде. Надо детальнее посмотреть моменты, — приводит слова Тамбиева пресс-служба «Ак Барса».

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