«В элементарных ситуациях допускаем ошибки». Тамбиев — о двух поражениях от «Ак Барса»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал два подряд поражения от «Ак Барса». 27 октября владивостокская команда проиграла казанцам со счётом 2:4, а ранее — 0:2

— Играли отрезками. Выдавали хорошие отрезки с правильными действиями, затем ошибались там, где не должны были ошибаться. За ошибки соперник нас и наказал. В концовке забили два гола, создали интригу, но для побед над такими командами нужно все 60 минут показывать целостный хоккей, а не дарить подарки в виде ошибок.

– «Адмирал» пропускал голы сериями с небольшими промежутками по времени. Команда не успевала перестраиваться?

– Выходит следующая смена и повторяет ошибки предыдущей. В третьем голе два игрока проехали мимо шайбы. Это элементарные вещи. Потеря концентрации или координации, не знаю. Сложно комментировать такие вещи.

– Чем можете объяснить эти ошибки?

– Не исключено, что это следствие усталости. Потеря координации возникает на фоне усталости. В элементарных ситуациях допускаем ошибки, они больно бьют по команде. Надо детальнее посмотреть моменты, — приводит слова Тамбиева пресс-служба «Ак Барса».