«Прилетели, поспали и играем». Тамбиев — о плотном календарном графике «Адмирала»
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев заявил, что, несмотря на продление регулярного чемпионата КХЛ, в календарном графике владивостокской команды не стало больше времени для отдыха. 27 октября «Адмирал» уступил «Ак Барсу» — 2:4.
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 Кошелев (Терехов) – 27:45 (5x5) 2:0 Лямкин (Семёнов) – 28:28 (5x5) 3:0 Яшкин (Семёнов, Барабанов) – 40:23 (5x5) 4:0 Кошелев (Яруллин, Коршков) – 43:09 (5x5) 4:1 Родевальд (Шулак) – 46:21 (5x4) 4:2 Шевченко (Основин) – 52:27 (5x5)
– В календаре регулярного чемпионата стало больше пауз, это помогает «Адмиралу»?
– Какие паузы? У нас была девятидневная пауза после первых трёх матчей, успели поработать. А дальше советую посмотреть на наш календарь. Сейчас полетим в Уфу, затем прилетим домой, сколько у нас будет перерыв? Прилетели, поспали и играем. Так до декабря, — приводит слова Тамбиева пресс-служба «Ак Барса».
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