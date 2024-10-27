«Прилетели, поспали и играем». Тамбиев — о плотном календарном графике «Адмирала»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев заявил, что, несмотря на продление регулярного чемпионата КХЛ, в календарном графике владивостокской команды не стало больше времени для отдыха. 27 октября «Адмирал» уступил «Ак Барсу» — 2:4.

– В календаре регулярного чемпионата стало больше пауз, это помогает «Адмиралу»?

– Какие паузы? У нас была девятидневная пауза после первых трёх матчей, успели поработать. А дальше советую посмотреть на наш календарь. Сейчас полетим в Уфу, затем прилетим домой, сколько у нас будет перерыв? Прилетели, поспали и играем. Так до декабря, — приводит слова Тамбиева пресс-служба «Ак Барса».