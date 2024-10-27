«Немного смазали концовку». Игрок «Ак Барса» Кошелев — о матче с «Адмиралом»

Нападающий «Ак Барса» Семён Кошелёв, оформивший дубль в победном матче «Ак Барса» 27 октября (4:2), заявил, что заключительный отрезок встречи ему не понравился.

«Положительные эмоции от победы, но немного смазали концовку. Вели 4:0, закончили 4:2, позволили себе немного расслабиться. Это станет нам уроком, нельзя так проводить заключительный отрезок.

– Вторую игру подряд провели против «Адмирала» – непривычно?

– Ничего особенного, в плей-офф с одним соперником вообще может быть семь игр. Две игры – это хорошо, разобрали первый матч, было легче подготовиться, — приводит слова Кошелева пресс-служба «Ак Барса».