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«Немного смазали концовку». Игрок «Ак Барса» Кошелев — о матче с «Адмиралом»

«Немного смазали концовку». Игрок «Ак Барса» Кошелев — о матче с «Адмиралом»
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Нападающий «Ак Барса» Семён Кошелёв, оформивший дубль в победном матче «Ак Барса» 27 октября (4:2), заявил, что заключительный отрезок встречи ему не понравился.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 Кошелев (Терехов) – 27:45 (5x5)     2:0 Лямкин (Семёнов) – 28:28 (5x5)     3:0 Яшкин (Семёнов, Барабанов) – 40:23 (5x5)     4:0 Кошелев (Яруллин, Коршков) – 43:09 (5x5)     4:1 Родевальд (Шулак) – 46:21 (5x4)     4:2 Шевченко (Основин) – 52:27 (5x5)    

«Положительные эмоции от победы, но немного смазали концовку. Вели 4:0, закончили 4:2, позволили себе немного расслабиться. Это станет нам уроком, нельзя так проводить заключительный отрезок.

– Вторую игру подряд провели против «Адмирала» – непривычно?
– Ничего особенного, в плей-офф с одним соперником вообще может быть семь игр. Две игры – это хорошо, разобрали первый матч, было легче подготовиться, — приводит слова Кошелева пресс-служба «Ак Барса».

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