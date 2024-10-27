Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер минского «Динамо» высказался о поражении от «Локомотива»

Главный тренер минского «Динамо» высказался о поражении от «Локомотива»
Комментарии

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов объяснил, в чём причина поражения от «Локомотива» (2:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 А. Радулов (Гернат, Никулин) – 11:43 (5x4)     2:0 Сурин (Каюмов, Береглазов) – 15:46 (5x5)     3:0 Сергеев (Берёзкин, Каюмов) – 20:16 (5x5)     3:1 Пинчук (Лайл, Волков) – 36:08 (5x4)     3:2 Мелош (Тирни, Энас) – 58:24 (5x4)    

«С 0:3 тяжело с «Локомотивом» отыграться, всё-таки самое начало было осторожное, потом нелепый гол. Мы понимаем, с кем мы играем, какие голы могут быть. Второй гол дал им сильные эмоции. «Локомотив» стал поджимать, и нам пришлось тяжеловато. После 0:3 начали играть чуть более раскованно, но всё равно в мелочах сильно уступали. Говорили, что команда здорово играет на точках, и вбрасываний достаточно проиграно было. Когда ты сразу даёшь преимущество команде, то, конечно, надо поправлять», — приводит слова Квартальнова пресс-служба «Локомотива».

Отметим, что «Локомотив», обыграв соперника, продлил победную серию до пяти матчей.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android