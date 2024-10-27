Главный тренер минского «Динамо» высказался о поражении от «Локомотива»
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов объяснил, в чём причина поражения от «Локомотива» (2:3).
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 А. Радулов (Гернат, Никулин) – 11:43 (5x4) 2:0 Сурин (Каюмов, Береглазов) – 15:46 (5x5) 3:0 Сергеев (Берёзкин, Каюмов) – 20:16 (5x5) 3:1 Пинчук (Лайл, Волков) – 36:08 (5x4) 3:2 Мелош (Тирни, Энас) – 58:24 (5x4)
«С 0:3 тяжело с «Локомотивом» отыграться, всё-таки самое начало было осторожное, потом нелепый гол. Мы понимаем, с кем мы играем, какие голы могут быть. Второй гол дал им сильные эмоции. «Локомотив» стал поджимать, и нам пришлось тяжеловато. После 0:3 начали играть чуть более раскованно, но всё равно в мелочах сильно уступали. Говорили, что команда здорово играет на точках, и вбрасываний достаточно проиграно было. Когда ты сразу даёшь преимущество команде, то, конечно, надо поправлять», — приводит слова Квартальнова пресс-служба «Локомотива».
Отметим, что «Локомотив», обыграв соперника, продлил победную серию до пяти матчей.
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