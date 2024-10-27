Главный тренер минского «Динамо» высказался о поражении от «Локомотива»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов объяснил, в чём причина поражения от «Локомотива» (2:3).

«С 0:3 тяжело с «Локомотивом» отыграться, всё-таки самое начало было осторожное, потом нелепый гол. Мы понимаем, с кем мы играем, какие голы могут быть. Второй гол дал им сильные эмоции. «Локомотив» стал поджимать, и нам пришлось тяжеловато. После 0:3 начали играть чуть более раскованно, но всё равно в мелочах сильно уступали. Говорили, что команда здорово играет на точках, и вбрасываний достаточно проиграно было. Когда ты сразу даёшь преимущество команде, то, конечно, надо поправлять», — приводит слова Квартальнова пресс-служба «Локомотива».

Отметим, что «Локомотив», обыграв соперника, продлил победную серию до пяти матчей.