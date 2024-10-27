«Можно не ставить на следующие матчи». Никитин — о потерях нападающих в игре с «Динамо» Мн
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался об игре нападающих в матче с минским «Динамо» (3:2).
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 А. Радулов (Гернат, Никулин) – 11:43 (5x4) 2:0 Сурин (Каюмов, Береглазов) – 15:46 (5x5) 3:0 Сергеев (Берёзкин, Каюмов) – 20:16 (5x5) 3:1 Пинчук (Лайл, Волков) – 36:08 (5x4) 3:2 Мелош (Тирни, Энас) – 58:24 (5x4)
— Нападающие несколько раз теряли шайбу в своей зоне. Как не допускать этого в следующих матчах?
— Можно этих нападающих не ставить на следующие матчи. Если нападающие с головой, то они должны сами выводы сделать. Наверное, как с выбросом шайбы из зоны в меньшинстве, дополнительно объяснять не надо. Кто-то заснул, кто-то поверил в себя точно, кто-то недооценил соперника. Всё это нужно проанализировать, чтобы расти, — приводит слова Никитина пресс-служба «Локомотива».
Для ярославской команды победа над минчанами стала пятой подряд.
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