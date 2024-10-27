«Можно не ставить на следующие матчи». Никитин — о потерях нападающих в игре с «Динамо» Мн

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался об игре нападающих в матче с минским «Динамо» (3:2).

— Нападающие несколько раз теряли шайбу в своей зоне. Как не допускать этого в следующих матчах?

— Можно этих нападающих не ставить на следующие матчи. Если нападающие с головой, то они должны сами выводы сделать. Наверное, как с выбросом шайбы из зоны в меньшинстве, дополнительно объяснять не надо. Кто-то заснул, кто-то поверил в себя точно, кто-то недооценил соперника. Всё это нужно проанализировать, чтобы расти, — приводит слова Никитина пресс-служба «Локомотива».

Для ярославской команды победа над минчанами стала пятой подряд.