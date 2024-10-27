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Алексей Колосов станет первым белорусским вратарём в НХЛ — агент Дэн Мильштейн

Алексей Колосов станет первым белорусским вратарём в НХЛ — агент Дэн Мильштейн
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Вратарь Алексей Колосов станет первым голкипером из Беларуси, сыгравшим матч НХЛ, после того как выйдет в составе «Филадельфии Флайерз» на игру с «Монреалем» 28 октября в 2:00 мск. Об этом на своей странице в соцсети Х заявил хоккейный агент, работающий с Колосовым, Дэн Мильштейн.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 октября 2024, понедельник. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Не начался
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, ранее стало известно, что Колосова вызвали из АХЛ, где он играл за фарм-клуб «Филадельфии» «Лихай Вэлли».

Нынешний сезон 22-летний Колосов начал в АХЛ. Там белорусский голкипер принял участие в четырёх матчах, в которых одержал одну победу, его показатель отражённых бросков равен 87,5%.

Состав на матч «Филадельфия» — «Монреаль» команда из Филадельфии ещё не опубликовала.

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