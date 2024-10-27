Алексей Колосов станет первым белорусским вратарём в НХЛ — агент Дэн Мильштейн

Вратарь Алексей Колосов станет первым голкипером из Беларуси, сыгравшим матч НХЛ, после того как выйдет в составе «Филадельфии Флайерз» на игру с «Монреалем» 28 октября в 2:00 мск. Об этом на своей странице в соцсети Х заявил хоккейный агент, работающий с Колосовым, Дэн Мильштейн.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 28 октября 2024, понедельник. 02:00 МСК Филадельфия Флайерз Филадельфия Не начался Монреаль Канадиенс Монреаль Кто победит в основное время? П1 X П2

Напомним, ранее стало известно, что Колосова вызвали из АХЛ, где он играл за фарм-клуб «Филадельфии» «Лихай Вэлли».

Нынешний сезон 22-летний Колосов начал в АХЛ. Там белорусский голкипер принял участие в четырёх матчах, в которых одержал одну победу, его показатель отражённых бросков равен 87,5%.

Состав на матч «Филадельфия» — «Монреаль» команда из Филадельфии ещё не опубликовала.