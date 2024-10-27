«Цены на продукты высокие». Нападающий «Адмирала» — о жизни во Владивостоке
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Нападающий «Адмирала» Дмитрий Завгородний рассказал о жизни во Владивостоке. Сегодня, 27 октября, «Адмирал» уступил «Ак Барсу» со счётом 2:4.
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 Кошелев (Терехов) – 27:45 (5x5) 2:0 Лямкин (Семёнов) – 28:28 (5x5) 3:0 Яшкин (Семёнов, Барабанов) – 40:23 (5x5) 4:0 Кошелев (Яруллин, Коршков) – 43:09 (5x5) 4:1 Родевальд (Шулак) – 46:21 (5x4) 4:2 Шевченко (Основин) – 52:27 (5x5)
– Цены во Владивостоке выше, чем в остальной части России?
– Во Владивостоке высокие цены на продукты, но цены на жильё не отличаются. Может, в Сочи недвижимость даже дороже.
– Уже пробовал какие-то дальневосточные деликатесы?
– Ничего сверхдорогого не покупаю. Просто морепродукты ем и всё, — приводит слова Завгороднего Metaratings.ru.
Ранее хоккеист выступал в составе «Сочи» и СКА, в «Адмирале» он играет второй сезон. За 19 матчей с его участием он набрал семь очков. Завгородний забросил три шайбы и сделал четыре голевые передачи.
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