«Цены на продукты высокие». Нападающий «Адмирала» — о жизни во Владивостоке

Нападающий «Адмирала» Дмитрий Завгородний рассказал о жизни во Владивостоке. Сегодня, 27 октября, «Адмирал» уступил «Ак Барсу» со счётом 2:4.

– Цены во Владивостоке выше, чем в остальной части России?

– Во Владивостоке высокие цены на продукты, но цены на жильё не отличаются. Может, в Сочи недвижимость даже дороже.

– Уже пробовал какие-то дальневосточные деликатесы?

– Ничего сверхдорогого не покупаю. Просто морепродукты ем и всё, — приводит слова Завгороднего Metaratings.ru.

Ранее хоккеист выступал в составе «Сочи» и СКА, в «Адмирале» он играет второй сезон. За 19 матчей с его участием он набрал семь очков. Завгородний забросил три шайбы и сделал четыре голевые передачи.