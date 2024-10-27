Форвард минского «Динамо» ответил на вопрос о желании взять реванш у «Северстали»

Форвард минского «Динамо» Александр Волков высказался о предстоящем матче Континентальной хоккейной лиги с череповецкой «Северсталью». Встреча состоится во вторник, 29 октября.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 29 октября 2024, вторник. 19:00 МСК Северсталь Череповец Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

— Сейчас у вас будет игра с «Северсталью». Последние две очные встречи вы им проиграли. Есть желание взять реванш?

— Ничего такого нет. Нам главное показывать свой хоккей и реализовывать моменты. Тогда сможем прервать серию поражений от «Северстали», — приводит слова Волкова Metaratings.by.

Напомним, сейчас минская команда находится на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Она набрала 21 очко за 19 матчей. «Северсталь» располагается на пятой строчке, у команды 24 очка в 19 играх.