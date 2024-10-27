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Форвард минского «Динамо» ответил на вопрос о желании взять реванш у «Северстали»

Форвард минского «Динамо» ответил на вопрос о желании взять реванш у «Северстали»
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Форвард минского «Динамо» Александр Волков высказался о предстоящем матче Континентальной хоккейной лиги с череповецкой «Северсталью». Встреча состоится во вторник, 29 октября.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2024, вторник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Сейчас у вас будет игра с «Северсталью». Последние две очные встречи вы им проиграли. Есть желание взять реванш?
— Ничего такого нет. Нам главное показывать свой хоккей и реализовывать моменты. Тогда сможем прервать серию поражений от «Северстали», — приводит слова Волкова Metaratings.by.

Напомним, сейчас минская команда находится на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Она набрала 21 очко за 19 матчей. «Северсталь» располагается на пятой строчке, у команды 24 очка в 19 играх.

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