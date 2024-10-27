«Они заслужили два очка». Главный тренер «Торпедо» Ларионов — о поражении от «Витязя»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов заявил, что команде ещё предстоит разобраться в причинах поражения от «Витязя» со счётом 1:2.

— Хочу, во-первых, поздравить соперника с победой. Непростой матч. Мы этого ожидали, но, судя по всему, не хватило свежести. Соперник, наверное, хотел больше, и они заслужили два очка.

— Почему не хватило свежести?

— Трудно сказать. Не знаю, почему так получилось. Не хватило огонька, той жажды борьбы, страсти, которая отличает нашу команду. Очень трудно понять. Не хочу ссылаться на дневное время, необычное для нашей команды, но оно для всех одинаковое. Надо будет подумать, посмотреть, что же всё-таки произошло и почему мы не сыграли в тот хоккей, в который хотели сыграть. Начали неплохо, забили хороший гол, было пару моментов, но не более того. К сожалению, мы не смогли навязать доминирующий хоккей, его не было сегодня, — приводит слова Ларионова пресс-служба «Торпедо».

Для нижегородцев это второе поражение подряд, в прошлой встрече они уступили «Салавату Юлаеву».