Главный тренер «Витязя» Десятков оценил победный матч с «Торпедо»

Главный тренер «Витязя» Павел Десятков прокомментировал победу в матче КХЛ с «Торпедо» (2:1).

«Хорошо, что нас сегодня не выбила из колеи быстрая пропущенная шайба. Мы продолжали трудиться. Старались играть в атаку, создавать моменты. Дождались своих шансов и забили голы», — приводит слова Десяткова пресс-служба «Торпедо».

Напомним, для команды из Балашихи победа над нижегородцами стала первой за три последние встречи.

«Торпедо» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 23 очка за 20 матчей. «Витязь» располагается на девятой строчке, заработав 20 очков после 20 игр.