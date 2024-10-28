Главный тренер «Витязя» Десятков оценил победный матч с «Торпедо»
Поделиться
Главный тренер «Витязя» Павел Десятков прокомментировал победу в матче КХЛ с «Торпедо» (2:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Витязь
Московская область
1:0 Артамонов (Летунов, Фирстов) – 00:35 (5x5) 1:1 Бучельников (Чехович, Стюарт) – 36:32 (5x5) 1:2 Яровой (Калинин, Чивилёв) – 54:49 (5x5)
«Хорошо, что нас сегодня не выбила из колеи быстрая пропущенная шайба. Мы продолжали трудиться. Старались играть в атаку, создавать моменты. Дождались своих шансов и забили голы», — приводит слова Десяткова пресс-служба «Торпедо».
Напомним, для команды из Балашихи победа над нижегородцами стала первой за три последние встречи.
«Торпедо» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 23 очка за 20 матчей. «Витязь» располагается на девятой строчке, заработав 20 очков после 20 игр.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 октября 2024
-
00:03
- 27 октября 2024
-
23:44
-
23:37
-
23:19
-
22:36
-
22:19
-
22:00
-
21:47
-
21:30
-
21:27
-
21:18
-
20:56
-
20:42
-
20:27
-
19:55
-
19:21
-
19:16
-
19:11
-
19:00
-
18:33
-
18:29
-
18:14
-
18:03
-
17:55
-
17:51
-
17:46
-
17:31
-
16:53
-
16:27
-
15:50
-
15:20
-
15:03
-
14:25
-
14:00
-
13:30