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Главный тренер «Витязя» Десятков оценил победный матч с «Торпедо»

Главный тренер «Витязя» Десятков оценил победный матч с «Торпедо»
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Главный тренер «Витязя» Павел Десятков прокомментировал победу в матче КХЛ с «Торпедо» (2:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Витязь
Московская область
1:0 Артамонов (Летунов, Фирстов) – 00:35 (5x5)     1:1 Бучельников (Чехович, Стюарт) – 36:32 (5x5)     1:2 Яровой (Калинин, Чивилёв) – 54:49 (5x5)    

«Хорошо, что нас сегодня не выбила из колеи быстрая пропущенная шайба. Мы продолжали трудиться. Старались играть в атаку, создавать моменты. Дождались своих шансов и забили голы», — приводит слова Десяткова пресс-служба «Торпедо».

Напомним, для команды из Балашихи победа над нижегородцами стала первой за три последние встречи.

«Торпедо» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 23 очка за 20 матчей. «Витязь» располагается на девятой строчке, заработав 20 очков после 20 игр.

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