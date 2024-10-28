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Детройт — Эдмонтон, результат матча 28 октября 2024, счет 2:3, НХЛ 2024-2025

Дубль Драйзайтля помог «Эдмонтону» обыграть «Детройт» в матче НХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 октября 2024, понедельник. 01:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 3
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Комфер (Кейн, Копп) – 03:28     1:1 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 28:46     2:1 Копп (Питри, Кейн) – 29:26     2:2 Бушар (Драйзайтль, Экхольм) – 50:47     2:3 Драйзайтль (Экхольм, Макдэвид) – 60:18    

В составе «Эдмонтона» отличился Леон Драйзайтль (дважды) и Эван Бушар. Российский нападающий Василий Подколзин завершил матч с коэффициентом полезности «-2».

За «Детройт» забивали Джей Ти Комфер и Джефф Петри. Российский нападающий Владимир Тарасенко завершил матч с коэффициентом полезности «-2».

В следующем матче «Детройт» встретится с «Виннипег Джетс», а «Эдмонтон» проведёт матч с «Коламбус Блю Джекетс». Матчи пройдут 31 и 29 октября соответственно.

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