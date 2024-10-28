Дубль Драйзайтля помог «Эдмонтону» обыграть «Детройт» в матче НХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Эдмонтона» отличился Леон Драйзайтль (дважды) и Эван Бушар. Российский нападающий Василий Подколзин завершил матч с коэффициентом полезности «-2».

За «Детройт» забивали Джей Ти Комфер и Джефф Петри. Российский нападающий Владимир Тарасенко завершил матч с коэффициентом полезности «-2».

В следующем матче «Детройт» встретится с «Виннипег Джетс», а «Эдмонтон» проведёт матч с «Коламбус Блю Джекетс». Матчи пройдут 31 и 29 октября соответственно.

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