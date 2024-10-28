«Филадельфия» в дебютном матче Алексея Колоскова в НХЛ проиграла «Монреалю»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.

В составе «Монреаля» забивали Ник Судзуки, Брендан Галлахер, Коул Кофилд и Джейк Эванс.

За «Филадельфию» дублем отметился Трэвис Санхайм и ещё одну шайбу в свой актив записал Трэвис Конечны. Белорусский голкипер Алексей Колосов, который провёл свой дебютный матч в НХЛ, сделал 20 сейвов. Российский нападающий Матвей Мичков не отметился результативными действиями.

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