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«Филадельфия» в дебютном матче Алексея Колоскова в НХЛ проиграла «Монреалю»

«Филадельфия» в дебютном матче Алексея Колоскова в НХЛ проиграла «Монреалю»
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 октября 2024, понедельник. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Судзуки (Дак, Страбл) – 10:42     1:1 Санхайм (Пилинг, Хэтэуэй) – 17:24     1:2 Галлахер (Майлу, Андерсон) – 24:48     1:3 Кофилд (Судзуки, Мэтисон) – 32:46 (pp)     1:4 Эванс (Галлахер, Савар) – 36:01     2:4 Санхайм (Фараби, Делорье) – 57:48     3:4 Конечны (Типпетт, Санхайм) – 58:17    

В составе «Монреаля» забивали Ник Судзуки, Брендан Галлахер, Коул Кофилд и Джейк Эванс.

За «Филадельфию» дублем отметился Трэвис Санхайм и ещё одну шайбу в свой актив записал Трэвис Конечны. Белорусский голкипер Алексей Колосов, который провёл свой дебютный матч в НХЛ, сделал 20 сейвов. Российский нападающий Матвей Мичков не отметился результативными действиями.

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