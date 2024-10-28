Форвард «Колорадо» Николай Коваленко забил первый гол в НХЛ
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В эти минуты в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Колородо Эвеланш» принимает на своей площадке «Оттаву Сенаторз». На момент написания новости в матче идёт перерыв после первого периода, счёт 1:0 в пользу хозяев.
НХЛ — регулярный чемпионат
28 октября 2024, понедельник. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Перерыв
1 : 0
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Коваленко (Миттельштадт, Маккиннон) – 19:52
Российский нападающий «Эвеланш» Николай Коваленко открыл счёт в матче за восемь секунд до окончания первого периода. Ему ассистировали Кейси Миттельштадт и Натан Маккиннон. Россиянин забросил свою первую шайбу в НХЛ.
В следующем матче «Колорадо» встретится с «Чикаго», а «Оттава» сыграет с «Сент-Луисом».
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