Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Трактор — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Колорадо» Николай Коваленко забил первый гол в НХЛ

Форвард «Колорадо» Николай Коваленко забил первый гол в НХЛ
Комментарии

В эти минуты в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Колородо Эвеланш» принимает на своей площадке «Оттаву Сенаторз». На момент написания новости в матче идёт перерыв после первого периода, счёт 1:0 в пользу хозяев.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 октября 2024, понедельник. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Перерыв
1 : 0
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Коваленко (Миттельштадт, Маккиннон) – 19:52    

Российский нападающий «Эвеланш» Николай Коваленко открыл счёт в матче за восемь секунд до окончания первого периода. Ему ассистировали Кейси Миттельштадт и Натан Маккиннон. Россиянин забросил свою первую шайбу в НХЛ.

В следующем матче «Колорадо» встретится с «Чикаго», а «Оттава» сыграет с «Сент-Луисом».

Материалы по теме
$ 216 млн на всех! Весь расклад по зарплатам российских звёзд в НХЛ
$ 216 млн на всех! Весь расклад по зарплатам российских звёзд в НХЛ

Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android