Леон Драйзайтль установил рекорд «Эдмонтона» всех времён

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2. Форвард гостей Леон Драйзайтль записал в свой актив две заброшенные шайбы и вписал своё имя в историю клуба.
Одна из шайб немецкого нападающего пришлась на овертайм и, таким образом, стала для «нефтяников» победной. Для Драйзайтля эта уже 33-я победная шайба, заброшенная за клуб в гостевых матчах. Таким образом Леон вышел на первое место по количеству таких голов среди игроков франшизы. Он обошёл Гленна Андерсона, у которого было 32 таких гола.
В текущем сезоне Драйзатль оформил 6+3 в 9 матчах за клуб в НХЛ.
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