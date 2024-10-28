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Леон Драйзайтль установил рекорд «Эдмонтона» всех времён

Леон Драйзайтль установил рекорд «Эдмонтона» всех времён
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2. Форвард гостей Леон Драйзайтль записал в свой актив две заброшенные шайбы и вписал своё имя в историю клуба.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 октября 2024, понедельник. 01:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 3
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Комфер (Кейн, Копп) – 03:28     1:1 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 28:46     2:1 Копп (Питри, Кейн) – 29:28     2:2 Бушар (Драйзайтль, Экхольм) – 50:47     2:3 Драйзайтль (Экхольм, Макдэвид) – 60:18    

Одна из шайб немецкого нападающего пришлась на овертайм и, таким образом, стала для «нефтяников» победной. Для Драйзайтля эта уже 33-я победная шайба, заброшенная за клуб в гостевых матчах. Таким образом Леон вышел на первое место по количеству таких голов среди игроков франшизы. Он обошёл Гленна Андерсона, у которого было 32 таких гола.

В текущем сезоне Драйзатль оформил 6+3 в 9 матчах за клуб в НХЛ.

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