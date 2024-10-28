Дебютный гол Коваленко в НХЛ помог «Колорадо» обыграть «Оттаву» в результативном матче

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Оттава Сенаторз». Встреча прошла в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе победителей дебютную шайбу в НХЛ на свой счёт записал российский нападающий Николай Коваленко, он открыл счёт в матче. Также по голу забили Джош Мэнсон, Логан О'Коннор, Росс Колтон и Натан Маккиннон.

У гостей дублем отличился Клод Жиру, ещё по шайбе забросили Брэди Ткачук и Ник Казинс.

«Колорадо» вышел на девятую строчку турнирной таблицы Западной конференции, набрав 10 очков. «Оттава» занимает 12 место на востоке с 8 очками.