Дебютный гол Коваленко в НХЛ помог «Колорадо» обыграть «Оттаву» в результативном матче
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Оттава Сенаторз». Встреча прошла в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
28 октября 2024, понедельник. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 4
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Коваленко (Миттельштадт, Маккиннон) – 19:52 2:0 Мэнсон (Миттельштадт, Жирар) – 39:42 2:1 Ткачук (Клевен, Казинс) – 49:15 2:2 Казинс (Штюцле, Шабо) – 51:23 3:2 О'Коннор (Миттельштадт, Жирар) – 53:29 4:2 Колтон – 55:01 4:3 Жиру (Батерсон, Шабо) – 56:48 5:3 Маккиннон (Рантанен) – 58:45 5:4 Жиру (Норрис, Сандерсон) – 59:52
В составе победителей дебютную шайбу в НХЛ на свой счёт записал российский нападающий Николай Коваленко, он открыл счёт в матче. Также по голу забили Джош Мэнсон, Логан О'Коннор, Росс Колтон и Натан Маккиннон.
У гостей дублем отличился Клод Жиру, ещё по шайбе забросили Брэди Ткачук и Ник Казинс.
«Колорадо» вышел на девятую строчку турнирной таблицы Западной конференции, набрав 10 очков. «Оттава» занимает 12 место на востоке с 8 очками.
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