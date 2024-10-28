Леон Драйзайтль повторил достижение Марка Месье в истории «Эдмонтона»
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2. Форвард гостей Леон Драйзайтль записал в свой актив дубль, одна из шайь сатал победной.
НХЛ — регулярный чемпионат
28 октября 2024, понедельник. 01:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 3
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Комфер (Кейн, Копп) – 03:28 1:1 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 28:46 2:1 Копп (Питри, Кейн) – 29:28 2:2 Бушар (Драйзайтль, Экхольм) – 50:47 2:3 Драйзайтль (Экхольм, Макдэвид) – 60:18
Этот гол стал 60-м решающим для Драйзайтля за карьеру в «Эдмонтоне». По этому показателю он повторил результат легендарного Марка Мессье.
По количеству победных голов в истории франшизы немец уступает только Коннору Макдэвиду (62), Уэйну Гретцки (78) и Яри Курри (82).
Напомним, в текущем сезоне Драйзатль оформил 6+3 в 9 матчах за клуб в НХЛ.
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