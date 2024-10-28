Леон Драйзайтль повторил достижение Марка Месье в истории «Эдмонтона»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2. Форвард гостей Леон Драйзайтль записал в свой актив дубль, одна из шайь сатал победной.

Этот гол стал 60-м решающим для Драйзайтля за карьеру в «Эдмонтоне». По этому показателю он повторил результат легендарного Марка Мессье.

По количеству победных голов в истории франшизы немец уступает только Коннору Макдэвиду (62), Уэйну Гретцки (78) и Яри Курри (82).

Напомним, в текущем сезоне Драйзатль оформил 6+3 в 9 матчах за клуб в НХЛ.

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