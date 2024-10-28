НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 28 октября

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

28 октября в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели четыре матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и закончилась победой гостей со счётом 4:3.

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 5:4.