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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 28 октября

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 28 октября
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28 октября в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели четыре матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 октября 2024, понедельник. 01:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 3
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Комфер (Кейн, Копп) – 03:28     1:1 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 28:46     2:1 Копп (Питри, Кейн) – 29:28     2:2 Бушар (Драйзайтль, Экхольм) – 50:47     2:3 Драйзайтль (Экхольм, Макдэвид) – 60:18    

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и закончилась победой гостей со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 октября 2024, понедельник. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Судзуки (Дак, Страбл) – 10:42     1:1 Санхайм (Пилинг, Хэтэуэй) – 17:24     1:2 Галлахер (Майлу, Андерсон) – 24:48     1:3 Кофилд (Судзуки, Мэтисон) – 32:48 (pp)     1:4 Эванс (Галлахер, Савар) – 36:01     2:4 Санхайм (Фараби, Делорье) – 57:48     3:4 Конечны (Типпетт, Санхайм) – 58:17    

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 5:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 октября 2024, понедельник. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 4
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Коваленко (Миттельштадт, Маккиннон) – 19:52     2:0 Мэнсон (Миттельштадт, Жирар) – 39:42     2:1 Ткачук (Клевен, Казинс) – 49:15     2:2 Казинс (Ткачук, Штюцле) – 51:23     3:2 О'Коннор (Миттельштадт, Жирар) – 53:29     4:2 Колтон (Макар) – 55:01     4:3 Жиру (Батерсон, Шабо) – 56:48     5:3 Маккиннон (Рантанен) – 58:45     5:4 Жиру (Норрис, Сандерсон) – 59:52    
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