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Стивен Стэмкос поделился эмоциями от предстоящего матча с бывшим клубом «Тампа-Бэй»

Стивен Стэмкос поделился эмоциями от предстоящего матча с бывшим клубом «Тампа-Бэй»
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Нападающий «Нэшвилла» Стивен Стэмкос поделился эмоциями от предстоящего матча с «Тампа-Бэй» на домашней площадке «Лайтнинг». Это будет первая игра между командами после перехода форварда в «Предаторз» в межсезонье. Матч пройдёт в ночь на 29 октября и начнётся в 2:30 мск.

«Это, вероятно, будет самой сложной частью, в эмоциональном плане, учитывая те отношения, что сложились у моей семьи со всеми в этой организации. Работники на арене, персонал, все в организации, друзья, которых мы нашли вне игры. Это то, что меня тронет», — цитирует Стэмкоса пресс-служба «Тампа-Бэй».

Стэмкос покинул «Тампа-Бэй» как лидер франшизы по количеству сыгранных игр (1082), голов (555) и очков (1137) и завоевал с клубом два Кубка Стэнли в 2020 и в 2021 годах.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 октября 2024, вторник. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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