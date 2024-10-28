Главный тренер «Филадельфии» оценил дебютный матч Алексея Колосова в НХЛ

Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла оценил дебютный матч вратаря Алексея Колосова в НХЛ. В игре с «Монреалем» (3:4) белорусский голкипер пропустил четыре шайбы и отразил 20 бросков.

«Я думаю, что наш вратарь сыграл хорошо. Думаю, что он сделал несколько действительно хороших сейвов», — цитирует Тортореллу NBC Sports.

Нынешний сезон 22-летний Колосов начал в АХЛ. Там белорусский голкипер принял участие в четырёх матчах, в которых одержал одну победу при проценте отражённых бросков 87,5 и коэффициенте надёжности 3,29. Алексей отразил 91 бросок и отметился одной результативной передачей. 22-летний Колосов подписал контракт новичка с «Филадельфией» на три года в июле 2023-го, после чего сезон-2023/2024 Алексей провёл на правах аренды в минском «Динамо».