«Я рад за него». Главный тренер «Колорадо» оценил дебютный гол Николая Коваленко в НХЛ

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар прокомментировал первый гол в НХЛ нападающего Николая Коваленко. Российский форвард отметился голом с «пятачка» в матче с «Оттавой» (5:4).

«Я рад за него. Мне нравится видеть, как такие парни получают вознаграждение, ведь он проделал хорошую работу. Он конкурентоспособный парень, любит разыгрывать шайбу и может играть с разными нападающими. Независимо от того, создаёт ли он момент или сам завершает его, у него хорошие инстинкты перед воротами», — цитирует Беднара пресс-служба клуба.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В текущем сезоне Коваленко провёл девять матчей, в которых набрал четыре очка — забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.