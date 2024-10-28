Вратари «Оттавы» четырежды меняли друг друга по ходу матча из-за проблем с экипировкой

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:4.

По ходу второго периода вратари «Оттавы» четырежды меняли друг друга из-за проблем с экипировкой у голкипера Антона Форсберга. После одного из бросков вратарь потерял лезвие конька и был заменён на Линуса Улльмарка на несколько секунд. Спустя полторы минуты после возвращения на лёд Форсберг вновь был заменён на Улльмарка. Через четыре минуты проблема с экипировкой была окончательно устранена и Форсберг снова вернулся в ворота «Оттавы».

Улльмарк успел провести на площадке четыре минуты и 46 секунд, не пропустил ни одной шайбы и отразил два броска.