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Вратари «Оттавы» четырежды меняли друг друга по ходу матча из-за проблем с экипировкой

Вратари «Оттавы» четырежды меняли друг друга по ходу матча из-за проблем с экипировкой
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:4.

По ходу второго периода вратари «Оттавы» четырежды меняли друг друга из-за проблем с экипировкой у голкипера Антона Форсберга. После одного из бросков вратарь потерял лезвие конька и был заменён на Линуса Улльмарка на несколько секунд. Спустя полторы минуты после возвращения на лёд Форсберг вновь был заменён на Улльмарка. Через четыре минуты проблема с экипировкой была окончательно устранена и Форсберг снова вернулся в ворота «Оттавы».

Улльмарк успел провести на площадке четыре минуты и 46 секунд, не пропустил ни одной шайбы и отразил два броска.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 октября 2024, понедельник. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 4
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Коваленко (Миттельштадт, Маккиннон) – 19:52     2:0 Мэнсон (Миттельштадт, Жирар) – 39:42     2:1 Ткачук (Клевен, Казинс) – 49:15     2:2 Казинс (Ткачук, Штюцле) – 51:23     3:2 О'Коннор (Миттельштадт, Жирар) – 53:29     4:2 Колтон (Макар) – 55:01     4:3 Жиру (Батерсон, Шабо) – 56:48     5:3 Маккиннон (Рантанен) – 58:45     5:4 Жиру (Норрис, Сандерсон) – 59:52    
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