Вратари «Оттавы» четырежды меняли друг друга по ходу матча из-за проблем с экипировкой

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:4.
По ходу второго периода вратари «Оттавы» четырежды меняли друг друга из-за проблем с экипировкой у голкипера Антона Форсберга. После одного из бросков вратарь потерял лезвие конька и был заменён на Линуса Улльмарка на несколько секунд. Спустя полторы минуты после возвращения на лёд Форсберг вновь был заменён на Улльмарка. Через четыре минуты проблема с экипировкой была окончательно устранена и Форсберг снова вернулся в ворота «Оттавы».
Улльмарк успел провести на площадке четыре минуты и 46 секунд, не пропустил ни одной шайбы и отразил два броска.
- 28 октября 2024
-
09:30
-
09:10
-
08:50
-
08:30
-
08:05
-
07:43
-
06:42
-
05:43
-
04:59
-
04:42
-
03:47
-
00:03
- 27 октября 2024
-
23:44
-
23:37
-
23:19
-
22:36
-
22:19
-
22:00
-
21:47
-
21:30
-
21:27
-
21:18
-
20:56
-
20:42
-
20:27
-
19:55
-
19:21
-
19:16
-
19:11
-
19:00
-
18:33
-
18:29
-
18:14
-
18:03
-
17:55