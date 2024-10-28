Вратарь «Оттавы» Форсберг рассказал, почему ему пришлось дважды смениться по ходу матча
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Вратарь «Оттавы» Антон Форсберг рассказал о проблемах с экипировкой по ходу второго периода матча с «Колорадо» (4:5). Голкиперу пришлось дважды покинуть площадку на несколько минут, чтобы решить проблемы с коньком.
«Я отразил мощный бросок в одно касание. Шайба отскочила от носка конька, и внезапно я почувствовал, что не могу кататься. Стальное лезвие частично вылетело и погнулось. Мы не смогли найти нужный винт, поэтому мне попытались как-то закрепить лезвие. Мне пришлось дважды выходить из игры, потому что это был не тот винт и лезвие снова выпало. Затем наконец мы нашли нужный винт из нашей резервной пары коньков», — цитирует Форсберга пресс-служба клуба.
НХЛ — регулярный чемпионат
28 октября 2024, понедельник. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 4
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Коваленко (Миттельштадт, Маккиннон) – 19:52 2:0 Мэнсон (Миттельштадт, Жирар) – 39:42 2:1 Ткачук (Клевен, Казинс) – 49:15 2:2 Казинс (Ткачук, Штюцле) – 51:23 3:2 О'Коннор (Миттельштадт, Жирар) – 53:29 4:2 Колтон (Макар) – 55:01 4:3 Жиру (Батерсон, Шабо) – 56:48 5:3 Маккиннон (Рантанен) – 58:45 5:4 Жиру (Норрис, Сандерсон) – 59:52
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