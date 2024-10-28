Вратарь «Оттавы» Форсберг рассказал, почему ему пришлось дважды смениться по ходу матча

Вратарь «Оттавы» Антон Форсберг рассказал о проблемах с экипировкой по ходу второго периода матча с «Колорадо» (4:5). Голкиперу пришлось дважды покинуть площадку на несколько минут, чтобы решить проблемы с коньком.

«Я отразил мощный бросок в одно касание. Шайба отскочила от носка конька, и внезапно я почувствовал, что не могу кататься. Стальное лезвие частично вылетело и погнулось. Мы не смогли найти нужный винт, поэтому мне попытались как-то закрепить лезвие. Мне пришлось дважды выходить из игры, потому что это был не тот винт и лезвие снова выпало. Затем наконец мы нашли нужный винт из нашей резервной пары коньков», — цитирует Форсберга пресс-служба клуба.