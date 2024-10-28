Маккиннон повторил достижения Гретцки и Лемье по результативным сериям на стартах сезонов

Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в победном матче с «Оттавой» (5:4). Канадский форвард продлил свою результативную серию до девяти матчей со старта сезона-2024/2025.

Маккиннон присоединился к Уэйну Гретцки, Марио Лемье и Рону Фрэнсису, став четвёртым игроком в истории НХЛ, кто отметился как минимум тремя результативными сериями на стартах сезонов из девяти и более игр. Маккиннон начинал сезон-2018/2019 с результативной серии из 15 матчей, а сезон-2019/2020 форвард начал с 18-матчевой результативной серии.

В текущем сезоне на счету Маккиннона 15 (4+11) очков в девяти матчах.