Торторелла рассказал, почему перестал использовать Замулу как переводчика для Мичкова

Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла объяснил, почему перестал использовать российского защитника Егора Замулу в качестве переводчика при общении с Матвеем Мичковым. Игрок обороны пропустил матч с «Монреалем» (3:4) по решению тренерского штаба.

«Мы перестали использовать Замулу в качестве переводчика, я думаю, мы зашли уже слишком далеко. Пора нам поговорить с Мичем без переводчика. Мы немного злоупотребили с этим, и я думаю, что это негативно повлияло на Замулу. Я просто хотел дать ему немного отдохнуть, посмотреть игру со стороны и попытаться перегруппироваться. Посмотрим, что будет после этой игры», — цитирует Тортореллу NBC Sports.