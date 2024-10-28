Торторелла рассказал, почему перестал использовать Замулу как переводчика для Мичкова
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Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла объяснил, почему перестал использовать российского защитника Егора Замулу в качестве переводчика при общении с Матвеем Мичковым. Игрок обороны пропустил матч с «Монреалем» (3:4) по решению тренерского штаба.
«Мы перестали использовать Замулу в качестве переводчика, я думаю, мы зашли уже слишком далеко. Пора нам поговорить с Мичем без переводчика. Мы немного злоупотребили с этим, и я думаю, что это негативно повлияло на Замулу. Я просто хотел дать ему немного отдохнуть, посмотреть игру со стороны и попытаться перегруппироваться. Посмотрим, что будет после этой игры», — цитирует Тортореллу NBC Sports.
НХЛ — регулярный чемпионат
28 октября 2024, понедельник. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Судзуки (Дак, Страбл) – 10:42 1:1 Санхайм (Пилинг, Хэтэуэй) – 17:24 1:2 Галлахер (Майлу, Андерсон) – 24:48 1:3 Кофилд (Судзуки, Мэтисон) – 32:48 (pp) 1:4 Эванс (Галлахер, Савар) – 36:01 2:4 Санхайм (Фараби, Делорье) – 57:48 3:4 Конечны (Типпетт, Санхайм) – 58:17
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