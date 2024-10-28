«Когда играл за СКА, ничего такого не слышал». Яшкин — о кричалках фанатов «Спартака»

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин заявил, что во время его выступления за СКА никогда не слышал оскорбительных кричалок в сторону армейского клуба от фанатов «Спартака». Ранее болельщики красно-белых скандировали кричалки во время матча с петербургским клубом, которые не понравились главному тренеру СКА Роману Ротенбергу.

– Что думаешь про ситуацию вокруг конфликта «Спартака» и СКА? Замечал за болельщиками красно-белых какую-то особенную жёсткость, когда играл за Питер?

– Да нет, мне вообще без разницы. Да вроде всегда там выигрывали, и, в принципе, ничего такого не слышал. Не обращаю на это внимания, играю в хоккей, – цитирует Яшкина Metaratings.ru.

КХЛ наложила штраф на «Спартак» и вынесла предупреждение СКА и Ротенбергу. Яшкин выступал за СКА в сезоне-2022/2023.