Рейтинг тренеров КХЛ: Ротенберг поднимается вверх, Мамбеталиев творит чудеса с «Барысом»

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2024/2025 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.

Место Тренер Клуб 1 (1) Бенуа Гру «Трактор» 2 (3) Игорь Никитин «Локомотив» 3 (2) Андрей Козырев «Северсталь» 4 (7) Роман Ротенберг СКА 5 (8) Алексей Кудашов «Динамо» М 6 (9) Анвар Гатиятулин «Ак Барс» 7 (5) Игорь Ларионов «Торпедо» 8 (4) Алексей Жамнов «Спартак» 9 (6) Вадим Епанчинцев «Сибирь» 10 (11) Николай Заварухин «Автомобилист» 11 (10) Павел Десятков «Витязь» 12 (14) Виктор Козлов «Салават Юлаев» 13 (12) Андрей Разин «Металлург» 14 (20) Галым Мамбеталиев «Барыс» 15 (13) Дмитрий Квартальнов «Динамо» Мн 16 (15) Олег Леонтьев «Нефтехимик» 17 (19) Илья Воробьёв ЦСКА 18 (17) Олег Браташ «Лада» 19 (18) Леонид Тамбиев «Адмирал» 20 (16) Сергей Зубов ХК «Сочи» 21 (22) Сергей Звягин «Авангард» 22 (21) Михаил Кравец «Куньлунь» 23 (23) Андрей Мартемьянов «Амур»