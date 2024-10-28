Назаров: судейских скандалов в КХЛ почти нет. Хочется, чтобы они вообще прекратились

Известный тренер Андрей Назаров заявил, что доволен отсутствием крупных судейских скандалов в текущем сезоне КХЛ.

«Стартовала шестидневная рабочая неделя, обещающая стать насыщенной хоккеем и многочисленными интересными играми в КХЛ. Радует, что судейских скандалов в лиге почти нет. Хочется, чтобы они вообще прекратились. Все мы люди, всем свойственно ошибаться: и хоккеистам, и тренерам, и арбитрам. Всё должно решаться в честной борьбе на льду. Постепенно близится середина регулярного чемпионата, нагрузки возрастают, так что важно минимизировать количество травм.

Как сказал наш национальный лидер, мы все одна большая семья. Как и в любой семье, порой случаются недопонимание, ругань, а иногда и раздел имущества. Самое главное – это всегда находить компромиссы, уметь это делать. Они очень важны в нынешнее непростое время, в которое мы живём. Победа будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.