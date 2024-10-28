«Большое достижение для белорусского хоккея». Председатель ФХРБ — о дебюте Колосова в НХЛ

Председатель Федерации хоккея Республики Беларусь Александр Богданович оценил дебютный матч вратаря Алексея Колосова в НХЛ. Белорусский голкипер «Филадельфии» пропустил четыре шайбы и отразил 20 бросков в матче с «Монреалем» (3:4).

«Я поздравляю Алексея Колосова с дебютом в Национальной хоккейной лиге. Это большое достижение для белорусского хоккея, ведь он стал первым вратарём нашей школы, которому удалось сыграть в НХЛ. Лёша не раз заставлял белорусских болельщиков восхищаться своими сейвами, свой высокий уровень он продемонстрировал и в дебютной игре за океаном. Желаю Алексею как можно больше удачных игр, а мы продолжим с удовольствием наблюдать за его развитием!» — цитирует Богдановича пресс-служба ФХРБ.