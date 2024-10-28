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«Большое достижение для белорусского хоккея». Председатель ФХРБ — о дебюте Колосова в НХЛ

«Большое достижение для белорусского хоккея». Председатель ФХРБ — о дебюте Колосова в НХЛ
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Председатель Федерации хоккея Республики Беларусь Александр Богданович оценил дебютный матч вратаря Алексея Колосова в НХЛ. Белорусский голкипер «Филадельфии» пропустил четыре шайбы и отразил 20 бросков в матче с «Монреалем» (3:4).

«Я поздравляю Алексея Колосова с дебютом в Национальной хоккейной лиге. Это большое достижение для белорусского хоккея, ведь он стал первым вратарём нашей школы, которому удалось сыграть в НХЛ. Лёша не раз заставлял белорусских болельщиков восхищаться своими сейвами, свой высокий уровень он продемонстрировал и в дебютной игре за океаном. Желаю Алексею как можно больше удачных игр, а мы продолжим с удовольствием наблюдать за его развитием!» — цитирует Богдановича пресс-служба ФХРБ.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 октября 2024, понедельник. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Судзуки (Дак, Страбл) – 10:42     1:1 Санхайм (Пилинг, Хэтэуэй) – 17:24     1:2 Галлахер (Майлу, Андерсон) – 24:48     1:3 Кофилд (Судзуки, Мэтисон) – 32:48 (pp)     1:4 Эванс (Галлахер, Савар) – 36:01     2:4 Санхайм (Фараби, Делорье) – 57:48     3:4 Конечны (Типпетт, Санхайм) – 58:17    
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