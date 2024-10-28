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Андрей Мартемьянов покинул пост главного тренера «Амура»

Андрей Мартемьянов покинул пост главного тренера «Амура»
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Андрей Мартемьянов покинул пост главного тренера «Амура», сообщает пресс-служба хабаровского клуба. Сообщается, что стороны пришли к решению о досрочном расторжении контракта по соглашению сторон. В ближайшей игре с московским «Динамо» исполнять обязанности главного тренера «Амура» будет Виктор Костючёнок.

Мартемьянов возглавил «Амур» в мае 2023 года. Под его руководством команда вышла в плей-офф с восьмого места в Восточной конференции, уступив в первом раунде «Металлургу» в шести матчах. В текущем сезоне после 20 сыгранных матчей «Амур» занимает на Востоке 11-е место с 12 набранными баллами, по потерянным очкам занимая последнее место в лиге.

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