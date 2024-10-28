Сенатор Республики Беларусь оценил дебют первого белорусского вратаря в истории НХЛ

Сенатор Республики Беларусь, экс-председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков оценил дебютный матч Алексея Колосова в НХЛ. Белорусский голкипер «Филадельфии» пропустил четыре шайбы и отразил 20 бросков в матче с «Монреалем» (3:4).

«Алексей Колосов – человек, которым по праву может гордиться белорусский спорт. Благодаря своему трудолюбию и упорной работе он влюбил в себя тысячи болельщиков и вдохновил сотни мальчишек прийти в хоккей в Беларуси, а теперь сыграл в НХЛ. Мне особенно приятно, что первым белорусским вратарём в лучшей лиге мира стал воспитанник лучшей хоккейной школы нашей страны «Динамо-Джуниверс». Лёша прошёл всю клубную вертикаль и стал ярким примером её эффективности. Удачи в сезоне!» — цитирует Баскова пресс-служба ФХРБ.

22-летний Колосов подписал контракт новичка с «Филадельфией» на три года в июле 2023-го, после чего сезон-2023/2024 Алексей провёл на правах аренды в минском «Динамо».