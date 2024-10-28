Сегодня, 28 октября, Андрей Мартемьянов покинул пост главного тренера «Амура». Сообщается, что стороны пришли к решению о досрочном расторжении контракта по соглашению сторон. В ближайшей игре с московским «Динамо» исполнять обязанности главного тренера «Амура» будет Виктор Костючёнок.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Кто должен стать новым главным тренером «Амура»?»

В текущем сезоне после 20 сыгранных матчей «Амур» занимает на Востоке 11-е место с 12 набранными баллами, по потерянным очкам занимая последнее место в лиге. В последних трёх матчах хабаровский клуб потерпел три поражения с общим счётом 0:15.