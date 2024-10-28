«Свет в конце тоннеля мы не увидели». В «Амуре» прокомментировали отставку Мартемьянова

Генеральный директор «Амура» Евгений Лугин прокомментировал отставку Андрея Мартемьянова с поста главного тренера команды и заявил, что в последних матчах руководство клуба не увидело положительных изменений в игре команды. Три последних матча хабаровский клуб проиграл с общим счётом 0:15.

«Андрей Алексеевич – очень квалифицированный специалист, дважды выводивший нашу команду в плей-офф. Однако в нынешней ситуации стало очевидно, что мы оказались в тупике. Имея сильных игроков в составе, без каких-либо проблем в обеспечении команды всем необходимым, «Амур» находится на предпоследнем месте в турнирной таблице. Причём последние три матча не показали никаких признаков улучшения, свет в конце тоннеля мы не увидели.

Само собой, такой расклад не устраивает ни болельщиков, ни саму команду, ни руководство клуба. Поэтому попечительским советом было принято решение о досрочном расторжении контракта с главным тренером. Временно исполнять его обязанности будет Виктор Павлович Костючёнок, также в тренерский штаб войдёт генеральный менеджер клуба Вадим Покотило — он будет работать с нападающими.

Хочу подчеркнуть, что было бы неправильно считать, и мы не считаем Андрея Алексеевича единственным виновником сложившейся ситуации. Каждый в клубе должен оценить качество своей работы и сделать соответствующие выводы. Иначе эти кадровые решения могут стать не последними», — цитирует Лугина пресс-служба хабаровского клуба.

В текущем сезоне после 20 сыгранных матчей «Амур» занимает на Востоке 11-е место с 12 набранными баллами, по потерянным очкам занимая последнее место в лиге.