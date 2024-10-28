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Фёдор Канарейкин высказался об успешном выступлении «Трактора» в текущем сезоне КХЛ

Фёдор Канарейкин высказался об успешном выступлении «Трактора» в текущем сезоне КХЛ
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Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин высказался об успешном выступлении «Трактора» в текущем сезоне КХЛ и оценил работу дебютанта лиги главного тренера Бенуа Гру. Челябинский клуб занимает первое место в таблице Восточной конференции КХЛ.

«Я бы не стал делать далеко идущие выводы на данный момент относительно перспективы на победу в сезоне. Прошло два месяца, но уже видно, что команда отлично работает. «Трактор» очень сильно стартовал и показывает качественную игру. Что говорить, наверняка они ставят перед собой максимально высокие задачи, тем более что результатами это подкрепляется. Самое главное, что у них устойчивая игра.

Что касается роли Бенуа Гру, я бы немного подождал с оценкой, потому что надо набраться терпения и смотреть на его действия. Работа в регулярном чемпионате это одно, в плей-офф – совсем другое», – цитирует Канарейкина «ВсеПроСпорт».

В 20 сыгранных матчах «Трактор» одержал пять побед и потерпел в основное время лишь три поражения.

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