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СКА — Сибирь. Прямая трансляция
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«Ты можешь не орать?» КХЛ опубликовала видео разговора Романа Ротенберга с арбитром

«Ты можешь не орать?» КХЛ опубликовала видео разговора Романа Ротенберга с арбитром
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Континентальная хоккейная лига на своём официальном YouTube-канале выложила видеоролик с матча «Спартак» — СКА, на котором запечатлена работа главных арбитров встречи. В ролике присутствует момент, на котором главный тренер СКА Роман Ротенберг на повышенных тонах общается с одним из главных судей у скамейки петербургского клуба.

«Ты можешь не орать? Ты можешь не орать? Там было обоюдное удаление, там Порядин, посмотри видео. Он его толкает, это обоюдное удаление. Не надо мне орать!» — громко сказал Ротенберг при общении с арбитром.

Права на видео принадлежат КХЛ. Посмотреть видео можно на официальном Youtube-канале.

Напомним, матч закончился победой СКА со счётом 5:2. Во время игры фанаты красно-белых скандировали «СКА — позор российского хоккея», что не понравилось Ротенбергу. По итогам конфликта КХЛ наложила на «Спартак» денежный штраф, а СКА и Ротенбергу вынесла предупреждение.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 октября 2024, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 5
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Порядин (Морозов) – 12:40 (5x5)     2:0 Филин (Усманов) – 18:50 (5x5)     2:1 Кузнецов (Зайцев, Плотников) – 25:43 (5x5)     2:2 Бардаков (Воробьёв, Григоренко) – 26:10 (5x5)     2:3 Глотов (Деанджело, Грицюк) – 30:43 (5x4)     2:4 Плотников (Никишин, Демидов) – 42:14 (5x5)     2:5 Галенюк (Бардаков, Воробьёв) – 45:58 (5x5)    
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