«Ты можешь не орать?» КХЛ опубликовала видео разговора Романа Ротенберга с арбитром

Континентальная хоккейная лига на своём официальном YouTube-канале выложила видеоролик с матча «Спартак» — СКА, на котором запечатлена работа главных арбитров встречи. В ролике присутствует момент, на котором главный тренер СКА Роман Ротенберг на повышенных тонах общается с одним из главных судей у скамейки петербургского клуба.
«Ты можешь не орать? Ты можешь не орать? Там было обоюдное удаление, там Порядин, посмотри видео. Он его толкает, это обоюдное удаление. Не надо мне орать!» — громко сказал Ротенберг при общении с арбитром.
Права на видео принадлежат КХЛ. Посмотреть видео можно на официальном Youtube-канале.
Напомним, матч закончился победой СКА со счётом 5:2. Во время игры фанаты красно-белых скандировали «СКА — позор российского хоккея», что не понравилось Ротенбергу. По итогам конфликта КХЛ наложила на «Спартак» денежный штраф, а СКА и Ротенбергу вынесла предупреждение.
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